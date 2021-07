Video | “Chucho” López lamentó perderse los partidos de Guatemala

MÉXICO – El volante nacional no ha podido jugar debido a una grave lesión.

Antonio De Jesús López charló con los sitios oficiales de América, donde habló sobre los detalles de la recuperación de su lesión y no dudó en decir que lamentó mucho perderse los juegos con su club y con la Selección Nacional, con la que no pudo estar en la eliminatoria mundialista y Copa Oro 2021.

“Fue un dolor en el corazón, porque venían partidos importantes, el cierre de la temporada, liguilla, los juegos con la Selección que no pude jugar, pero igual ahora, a lo hecho pecho y queda darle para adelante”, dijo López.

“Ha sido duro, pero me lo han facilitado mucho mis compañeros, mis fisioterapeutas, los dos doctores que hay en el club, sobre todo mi familia que me ha ayudado me ha apoyado y trato de estar con una sonrisa en la cara, pero hay veces que veo al equipo entrenar o jugar y me dan ganas de participar”, agregó

Acerca del aprendizaje que le ha dado la lesión comentó: “Me hizo más fuerte mentalmente, me imagino regresando muy feliz, dándolo todo en la cancha, gracias a Dios que he ido mejorando rápido, llevo apenas dos semanas desde que empecé a correr y voy muy bien”.

López todavía no ha podido entrenar con el resto del grupo, aproximadamente lo estaría haciendo dentro de un mes y así retornar para el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

