«Aunque sean diez días pero estoy feliz de regresar a mi bella Guatemala»

El guardameta Ricardo Jerez se encuentra entusiasmado por volver a Guatemala luego de once meses.

Ricardo Jerez es uno de los cuatro legionarios que tendrá la Azul y Blanco para enfrentar a los catrachos el siguiente domingo, en un amistoso que se jugará en el Doroteo Guamuch Flores a las once de la mañana.

El guardameta que juega en el Alianza Petrolera de la máxima categoría del futbol colombiano, llega al país con mucha alegría no solo por estar en el combinado chapín, si no también por volver a Guatemala ya que tenía once meses de no hacerlo. «Modo Selección Activado. Después de once meses sin ir a mi bella Guatemala gracias a Dios por permitirme regresar una vez más así sean diez días». Expresó el portero en su cuenta oficial.

En cuanto a un morfociclo más con la Selección de Guatemala dijo. «Gracias al cuerpo técnico de la Selección Nacional por el seguimiento y apoyo durante todo este año, hacia mi persona y mi carrera en Colombia». Finalizó.

Jerez se perfila para ser el portero titular ante los hondureños, y trabajará junto al resto de los seleccionados en las instalaciones del CAR en la zona 15.

