Cobán recupera un jugador

ALTA VERAPAZ. Un delantero de Cobán Imperial es una de las recientes noticias del equipo cobanero.

Cobán Imperial está listo para enfrentar a Cartaginés, y el delantero del equipo Luis Martínez, habló sobre como han sido estos días luego del fuerte golpe sufrido en la cabeza. “Estoy mejorando gracias a Dios. Ya pasaron los días de mareo y con nausea, me dicen que son cuatro días con esos síntomas, pero son normales por el golpe que recibí en la cabeza”.

Sobre si podrá estar para el juego contra el Cartaginés, el atacante dijo: “Estoy esperando poder estar bien hoy. El médico me ha dicho que seguiremos con medicamento y que se me aplicará un vendaje para poder jugar. Me siento bien con ganas de jugar”, explicó el futbolista.

El juego de Cobán Imperial contra Cartaginés será hoy a las 18:00 horas, y se realizará en el estadio Doroteo Guamuch Flores, Actualmente los cobaneros son segundos con 4 puntos, pero necesitan vencer al Cartaginés.