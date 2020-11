Concacaf confirma planes para reanudar la Liga de Campeones Concacaf 2020

Concacaf ha anunciado hoy un nuevo formato y calendario para reanudar la edición de este año de la competencia de clubes principal de la Confederación, la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank (SCCL) 2020.

La SCCL 2020 fue suspendida en marzo, en la fase de cuartos de final, debido a la pandemia de COVID-19. Antes de la suspensión, los partidos de octavos y cuartos de final demostraron la emoción e interés de la afición de toda la región por la competencia.

Los partidos de octavos de final tuvieron una asistencia récord y una audiencia de televisión de 3.7 millones. Los aficionados disfrutaron ver a los clubes centroamericanos Comunicaciones y Alianza, quienes fueron una fuerte oposición ante el Club América y Tigres, respectivamente. Otro emocionante momento fue la remontada del LAFC sobre el Club León (3-2 en el global).

Para reanudar esta importante competencia, Concacaf ha desarrollado nuevas y extensas regulaciones de la SCCL para garantizar la entrega de un ambiente seguro y altamente controlado para todos los jugadores, entrenadores, personal del equipo y oficiales que participarán. Esto incluye un frecuente proceso de pruebas de COVID-19, antes y durante la competencia, y protocolos de salud y seguridad que se aplicarán estrictamente.

A través de la introducción de un formato simplificado, con series a un solo partido en una sede neutral, el nuevo formato SCCL 2020 incluye un total de siete (7) juegos para coronar a un campeón regional de clubes.

Partidos de cuartos de final, semifinales y final centralizados

Concacaf llevará a cabo los partidos de cuartos de final, semifinales y final en una sede centralizada en Estados Unidos, del 15-22 de diciembre de 2020. La sede y los horarios de inicio se confirmarán en las próximas semanas. Las fechas confirmadas son las siguientes (resultados finales de los partidos de ida en paréntesis):

Cuartos de final: se jugarán el 15 y 16 de diciembre de 2020

CD Olimpia (2) vs (1) Impact Montreal

Atlanta United FC (0) vs (3) Club América

Tigres UANL (1) vs (0) NYCFC

LAFC vs Cruz Azul

Previo a la suspensión, tres de las llaves de cuartos de final jugaron el partido de ida, por lo cual los partidos que se jugarán serán considerados los de vuelta y «en casa» para los tres equipos que jugaron como visitante (CD Olimpia, Allanta United FC y Tigres UANL).

Al final de estos tres partidos de vuelta, si el marcador global estuviera empatado, se aplicará la regla del gol de visitante. En caso de que el marcador esté empatado en el marcador global y en goles de visitante, los partidos irán directamente a los tiros penales.

La llave de cuartos de final entre LAFC y Cruz Azul no jugó el partido de ida, lo que significa que esta serie se resolverá a un solo partido. Si partido finaliza en empate, se irá directamente a penales.

El sorteo de la SCCL 2020 determinó el camino de cada equipo a la final, por lo cual los enfrentamientos de las semifinales serán los siguientes:

Semifinales: se jugarán el 19 de diciembre de 2020

Semifinal 1: Club América o Atlanta United FC vs LAFC o Cruz Azul

Semifinal 2: Tigres UANL o NYCFC vs CD Olimpia o Impact Montreal

Ambas semifinales se jugarán un solo partido y se irán directamente a los tiros penales en caso de empate en el marcador final.

Los dos ganadores de las semifinales se enfrentarán en la gran final, a un solo partido. Si el partido termina empatado, la Final incluirá tiempo extra y, si es necesario, tiros penales.

Final: se jugarán el 22 de diciembre de 2020

Final: Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2

La Confederación confirmará los detalles de la sede en Estados Unidos en las próximas semanas.

“En Concacaf, en los últimos meses nuestro enfoque ha sido continuar apoyando a nuestras Asociaciones Miembro y a la familia del fútbol en general durante estos tiempos difíciles, y trabajar para asegurar que podamos reanudar nuestras competiciones suspendidas,” dijo el Presidente de Concacaf y Vicepresidente de FIFA, Victor Montagliani.

“Ha sido muy agradable ver a tantas ligas en la región volver a jugar al fútbol y es el momento adecuado para que nuestra principal competencia regional de clubes, la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank, regrese con los protocolos necesarios para garantizar que sea seguro, para todos los involucrados.

“La comunidad del fútbol de la región, y en especial los aficionados de los ocho clubes restantes, podrán disfrutar de una emocionante competencia centralizada en diciembre y la coronación de un campeón regional de clubes,” añadió Montagliani.

El ganador de esta competencia será coronado campeón regional de Concacaf. El actual campeón de la SCCL es CF Monterrey, que derrotó a Tigres UANL en la final de 2019, obteniendo su cuarto campeonato.

Concacaf ha tomado la decisión de que estas rondas finales de la SCCL 2020 se jugarán a puerta cerrada. Se están llevando a cabo conversaciones con los socios de derechos de la Confederación para garantizar que todos los partidos estén ampliamente disponibles para que los aficionados de la región los sigan y disfruten.