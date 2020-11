Para la etapa preliminar de la Liga Concacaf le daba a Antigua las mejores opciones de clasificar, mientras Comunicaciones lo tenía más difícil.

Esto se cumplió, pero quedó lejos de como lo había imaginado, porque los coloniales necesitaron los penales para dejar en el camino al Independiente de Panamá, un rival al que debieron vencer en los noventa minutos.

Con Comunicaciones fue distinto, porque la evidencia del sentimiento de inferioridad fue el planteamiento defensivo y la esperanza de ganarse la lotería en alguna de las pocas oportunidades que se generaran al frente. A pesar de todo se estaban saliendo con la suya, pero su propia incapacidad les impidió ganar el partido.

Después escribieron historia con una larga serie de penales, pero con un desenlace no deseado. Se dice que los penales solo los fallan los que los tiran, pero también hay que recordar que los que los tiran entrenan diariamente y les pagan para que lo hagan.

Así que, al final, no fue mala suerte, sino una eliminación por no saber administrar dos goles de ventaja y no aprovechar dos veces el penal ganador, todo lo cual se resume en la palabra fracaso, aunque el entrenador albo no lo quiera admitir.

Este artículo también fue publicado en la sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 28 de octubre.

Fotografía: Concacaf.com