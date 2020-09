Guatefutbol está de aniversario

En 2004, cuando el internet tenía una presencia mínima en nuestro país, y cuando las redes sociales no existían, iniciamos algo que era una aventura: Guatefutbol.com.

En Guatemala eran muy pocos los que sabían algo sobre sitios web, por lo que acudí a una empresa internacional radicada en el país para que me asesorara y me ayudara a desarrollar lo que tenía en mente, pero las personas con las que hablé resultaron tan informales que nunca me dieron una respuesta clara, quizá porque no tenían ni idea de lo que había que hacer, por lo que opté por buscar a alguien que tuviera el conocimiento y expresara el deseo de poner manos a la obra. Ese alguien es el Ingeniero Carlos Meza, quien desde entonces me ha acompañado a lo largo de un recorrido que ya lleva 16 años.

A él se fueron sumando distintos colaboradores que nutrieron nuestras páginas informativas, algunos duraron más que otros, pero todos pusieron su granito de arena para que El Portal del Futbol Chapín fuera un referente noticioso y pionero en estadísticas deportivas al alcance de todos.

Nuestro equipo tiene hoy dos Ingenieros, un diseñador gráfico, un digitador y cinco redactores, los que se encargan de obtener la información directamente de las fuentes, y contamos además con el apoyo de varios corresponsales departamentales, siendo esa la razón por la que siempre estamos a la vanguardia.

A todos ellos debo agradecerles que Guatefutbol.com cumpla hoy 16 años de estar en línea, pero también debo hacerlo con los patrocinadores, porque sin su apoyo sería imposible mantener a flote este proyecto, sobre todo en un 2020 que ha sido muy difícil para todos. Lo más importante de nuestros anunciantes es que jamás nos han pedido que digamos o dejemos de decir, porque hemos sabido mantenernos lejos de aquellos que disfrazan la “fafa” con una pauta, y eso nos da libertad para informar y opinar según nuestro propio criterio.

Hasta aquí he mencionado a los que hacen posible Guatefutbol.com, pero también es importante dar las gracias a las fuentes de noticias: directivos, entrenadores, jugadores y personal administrativo, porque la mayoría de ellos tienen sus puertas abiertas para nosotros, algo que les reconocemos.

No olvidamos que de nada valdría el esfuerzo de todo nuestro equipo si no contáramos con usted, que día a día lee las noticias y columnas de opinión, mira nuestras fotos y reproduce los videos con entrevistas o compactos de los partidos de cada jornada. Por eso usted es lo más valioso para Guatefutbol.com, siendo infinita nuestra gratitud.

Al cumplir dieciséis años, renovamos nuestro compromiso de informarle con la verdad y confiamos en que usted seguirá acompañando día a día al Portal del Futbol Chapín.

¡Muchas Gracias!