¿Habrá ascensos y descensos?

El Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala decidirá este lunes si programará o cancelará los partidos por el ascenso de las diferentes ligas federadas.

La máxima cúpula del fútbol nacional definió el 21 de mayo mediante el acuerdo federativo CE-52-2020 la cancelación de los torneos Clausura, definió los descensos e implementó enfrentamientos directos para definir a los ascendidos, los cuales deberían de darse una semana después de la habilitación de actividades deportivas por el Gobierno.

No obstante, el Comité de Ética de la Fedefut llevó una investigación de oficio en la que acordó y notificó el 27 de julio al Comité Ejecutivo exhortar a: “Revocar, revisar o en su defecto modificar las disposiciones establecidas en el Acuerdo CE-52-2020”.

LA REUNIÓN

Para este lunes 3 de agosto, a las 16:00 horas, el Comité Ejecutivo se reunirá para determinar si acatará o hará caso omiso de la resolución del Comité de Ética.

Este domingo, Guatefutbol.com contactó a un integrante del Comité Ejecutivo y dijo aún no tener la agenda a tocar, pero aseguró que sin duda el punto más importante a discutir será dicha resolución.

El presidente de la Fedefut, el Ing. Gerardo Enrique Paiz, dijo a este medio que tras analizar las 14 páginas del dictamen, decidirán, pero que respetará la decisión del resto de integrantes del Comité Ejecutivo.

CASOS PARALELOS

Adicional, el Comité de Ética dirimirá la denuncia interpuesta por Siquinalá ante ocho integrantes del Comité Ejecutivo, en el que el equipo los señala de presuntamente de: “Incumplimiento de deber de neutralidad, conflicto de intereses, por abuso del cargo y manipulación de competiciones de fútbol”.

La decisión del Acuerdo CE-52-2020 también es litigada en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), juzgado en el que fue apelada por los clubes Mixco, Siquinalá, Capitalinos y Universidad de San Carlos.

LOS EMPAREJAMIENTOS

En el acuerdo federativo, así quedaron los emparejamientos de los partidos por el ascenso en las diferentes ligas:

PRIMERA DIVISIÓN

Achuapa vs San Pedro

Marquense vs Sacachispas

Los ganadores suben a la Liga Nacional.

SEGUNDA DIVISIÓN

Plataneros vs Sayaxché

Tellioz (desistió de participar) vs Puerto San José

Perdedor 1 vs Perdedor 2

Los ganadores ascienden a la Primera División

TERCERA DIVISIÓN

Izabal JC vs Comitán FC

Gualán FC vs FC La Libertad

San Pedro FC vs Palencia

Deportivo Bolivia vs Achick

Los ganadores ascienden a la Segunda División.