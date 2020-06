Un extranjero es baja en el Deportivo Mictlán

Los conejos tomaron la decisión que Jorge Lara no continuara en el equipo.

El colombiano Jorge Lara, lamentó que no pudiera ser tomado en cuenta para la siguiente temporada en el Deportivo Mictlán, y no entendió la razon de su salida.

«Después de casi un año no pensé que iba a llegar este momento. Hoy quiero hacer oficial mi no continuidad en el Deportivo Mictlán. Las razones no las sé, aún creo que di lo mejor de mi y traté de hacer las cosas lo mejor que pude pero bueno, así es el fútbol y no debo decir un adiós sino un hasta pronto». Comentó Jorge Lara.

El cafetero se une a la lista de bajas que dio el equipo días atrás, la que conforman Paolo Pappa, Lazaro Ozorio, Edwin González, Mynor Trejo, Julio Vanegas, Jorge Zalazar y Yesinguer Jiménez.

