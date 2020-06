Márquez se visualiza jugando por muchos años más

El mediocampista guatemalteco considera que está para jugar por muchos años más, ya sea en Mixco o con otro equipo.

Con el descenso del Deportivo Mixco a la Primera División, Jean Jonathan Márquez analizará donde jugará para la próxima temporada, ya que depende de él si continúa como jugador mixqueño o bien en algún otro club.

“Yo tengo un contrato multianual en Mixco y la verdad me han tratado muy bien. Es una institución que a pesar de ser nueva ha cumplido y ha respetado. Es cierto que ha tenido sus atrasos y sus inconvenientes al inicio pero después ha existido una buena comunicación y han cumplido lo que han prometido. De hecho somos de los pocos equipos que hemos cobrado el cien por ciento de nuestro salario en esta situación que no es nada fácil, pero ya veremos qué pasa”. Comentó Márquez.

“Tengo la opción de poder rescindir o bien de continuar, pero lo voy analizar más adelante porque tengo que escuchar probables propuestas que puedan venir, y pensarlo con mi familia como siempre y tomar la mejor decisión por el bien de nosotros”. Expresó.

Al preguntarle si se ve jugando por muchos años más, indicó. “La verdad me siento físicamente bien, lógicamente soy un jugador con experiencia y los años van pasando pero hasta el momento me siento con la capacidad física y siento que puedo aportar mucho durante varios años más. Por ahora me iré preparando en otras áreas y que de hecho lo he comenzado a hacer desde hace varios años (se prepara para ser técnico) pero quiero seguir disfrutando dentro de la cancha porque me siento en la capacidad de poder brindar algo positivo”. Finalizó.

Márquez tiene una gran carrera futbolística comenzando con el desaparecido Deportivo Jalapa (equipo con el que debutó), pero toda su trayectoria la ha hecho en el Comunicaciones FC con el que ganó varios títulos entre ellos el recordado Hexacampeonato.

