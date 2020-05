Equipos que jugarán por el ascenso le agradecen a la Fedefut

Los clubes de las otras ligas se mostraron complacidos luego que se les diera la oportunidad de ascender.

Representantes de Marquense, Achuapa (Primera División), Tellioz, Plataneros (Segunda División), Deportivo Bolivia, San Pedro FC, Izabal JC y Gualán (Tercera División), enviaron una carta de agradecimiento al Comité Ejecutivo de la Primera División, luego de haber considerado su petición de darles la oportunidad de ascender de categoría.

Los conjuntos expusieron que ellos tenían los derechos por jugar por el ascenso debido a los méritos deportivos que hicieron en el Torneo Apertura 2019, al ganarse medio boleto. Además, que otros equipos se vieron beneficiados por esta medida por haber tenido una buena puntuación en las tablas acumuladas.

“Es importante, hacer énfasis que vemos el esfuerzo para garantizar el desarrollo, supervisión, control y reglamentación del deporte del futbol asociado a nivel nacional, con apego a los estatutos y directrices de FIFA, Concaaf, Uncaf y la Fedefut, para que en todo momento se respalden a sus miembros y afiliados”, resalta en una de sus líneas la carta.

Estos serán los partidos por el ascenso:

PRIMERA DIVISIÓN

Achuapa vs San Pedro

Marquense vs Sacachispas

Los ganadores suben a la Liga Nacional.

SEGUNDA DIVISIÓN

Plataneros vs Sayaxché

Tellioz vs Puerto San José

Perdedor 1 vs Perdedor 2

Los ganadores ascienden a la Primera División

TERCERA DIVISIÓN

Izabal JC vs Comitán FC

Gualán FC vs FC La Libertad

San Pedro FC vs Palencia

Deportivo Bolivia vs Achick

Los ganadores ascienden a la Segunda División.

Comparte esta nota con tus amigos y así nos ayudarás a seguir creciendo. Gracias.