Pappa: “Municipal es mi club, es mi casa”

Marco Pappa deja abierta la posibilidad de regresar al conjunto escarlata.

El volante nacional manifestó en una transmisión en vivo su cariño aún por los Rojos y su afición, y sobre todo la intención de querer regresar si en algún dado caso la institución escarlata lo contacta.

“Hoy por hoy se está sonando y si en algún momento hay acercamientos concretos, pues definitivamente vamos a pensar la opción y por supuesto siempre será una posibilidad porque para mí Municipal es mi club, es mi casa”, comentó Pappa.

El jugador ha manifestado su alegría y agradecimiento por el cariño que le ha mostrado la afición en los últimos días y dijo. “Estoy muy contento que ha habido muy buena respuesta de mucha afición y de muchas personas que eso también lo motiva a pensar en un posible regreso. Creo que todo eso también lo motiva a uno para ver que hay gente que está al pendiente y personas que están trayendo buenas vibras. Para llegar a un equipo como este uno tiene que ir muy seguro. Municipal es un equipo grande y tiene que ganar cosas”.

Además, dejo en claro que su prioridad es regresar al extranjero pero que por el momento eso lo ve difícil, “Hablar de jugar en el extranjero es un tema complicado, siempre ha sido una prioridad pero lo he dicho y siempre lo voy a decir, Municipal es el equipo donde me forme, son los colores con los que me identifico. Desde niño he sido rojo, se lo que es ganar los campeonatos en Municipal desde las inferiores hasta el equipo mayor”.

Marco Pappa estuvo vinculado con el Deportivo San Pedro desde a mediados de marzo, pero justo en esos días comenzó la emergencia sanitaria en el país y por lo tanto no pudo tener actividad con los Gallos.

