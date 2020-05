El fútbolista Angelo Padilla habló del éxito que ha tenido las alfombras de desinfección, y agradece el apoyo y confianza que le han dado sus amigos y empresas que se han acercado.

Tres semanas está por cumplir Angelo Padilla con la venta de sus alfombras de desinfección, y comentó que han sido un éxito a tal grado que ya lleva más de 100 unidades repartidas en la capital e interior del país.

El delantero que milita en Aurora FC de la Primera División, comentó que debido a la situación por la que se atraviesa en el país, indicó que la idea surgió con unos amigos y que comenzaron expectantes a como les iría, pero que al final los resultados están siendo satisfactorios.

«Hemos ido a dejar alfombras a empresas, a Mazatenango, se han enviado también a Quetzaltenango, gracias a Dios no hemos tenido ningún reclamo. Pienso que no todo es futbol, soy una persona que me caracterizó a los negocios y gracias a Dios me ha ido bien». Comentó Padilla.

Según explicó el delantero, Angelo Padilla, mañana saldrá a la venta la nueva alfombra de desinfección (Q135.00 + Q15.00 de envio), la cual será una base de madera con mayor presentación. Además, también indicó que se sacará a la venta unas caretas de plástico, para cubrir completamente el rostro. «Las alfombras de desinfección se harán en otro material, serán más presentables. Hoy estamos cerrando un nuevo estilo en madera, ya no será de plástico, un poco más bonito y con el mismo precio que el anterior».

El jugador también aprovechó para animar a sus compañeros futbolistas a que sigan adelante con sus negocios. «Incentivo a todos los jugadores a que sigan adelante con sus ideas de trabajo, ya que esto es un trabajo digno como cualquier otro».

De esta forma Angelo Padilla, se une a otros compañeros tanto de Primera División, como de Liga Nacional, a buscar opciones de tener otros ingresos debido al parón futbolístico.

Comparte esta nota con tus amigos y así nos ayudarás a seguir creciendo. Gracias.