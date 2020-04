«Hicimos la donación porque nos nació»

El entrenador entregó víveres la semana pasada con la ayuda de sus amigos.

Amarini Vilatoro, entrenador de la Selección de Guatemala, dio a conocer que la donación de víveres que se hizo la semana anterior fue por iniciativa de su esposa y la cual se pudo concretar con la ayuda de varios amigos como Jean Márquez, Jorge Vargas y Jimmy Ozaeta, quienes aportaron don dinero para la compra de los productos.

“No lo hicimos con tintes políticos, es importante decirlo, este tipo de actividades no me gusta que se publiquen, he colaborado varias veces y no lo hago con forma de promoción, esto fue iniciativa de mi esposa y lo hicimos porque nos nació”, indicó el estratega nacional.

“Se logró gracias a un grupo de amigos que colaboró, como los jugadores Jorge Vargas, Jean Márquez, su señora esposa y Jimmy Ozaeta, quienes colaboraron con dinero para la compra de los víveres, tratamos de dar un poco a la gente que lo necesita”, agregó.

“Nos hubiera gustado dar más, pero estamos para colaborar y esperar que esto les ayude, porque la situación actual está complicada”, finalizó.

Villatoro se presentó la semana anterior al Caserío los López, en la aldea Churischán del Municipio de San Juan Ermita en Chiquimula, donde aproximadamente residen 40 familias.