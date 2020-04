«Felicito la iniciativa del cuerpo técnico de la Selección Nacional»

El PF de Iztapa, Jorge Beanatte, elogió el trabajo del equipo de Amarini Villatoro.

El argentino y preparador físico del Deportivo Iztapa, Jorge Beanatte, felicitó la labor de la Selección Nacional en preocuparse de los equipos de la Liga Nacional. «Quiero hacer una mención especial en el equipo de trabajo de la Selección Nacional. Ellos me llamaron y me preguntaron cómo iban los trabajos que están haciendo los jugadores. Me parece muy bueno que se preocupen ya que a pesar que no es trabajo de ellos estén al pendiente de eso». Comentó.

Ayer Amarini Villatoro explicó que están haciendo los monitoreos para cerciorarse que los jugadores estén cumpliendo su trabajo, sobre todo los que integran la Selección Nacional de Guatemala.

Por otro lado Jorge Beanatte indicó que los jugadores están cumpliendo a cabalidad lo que les está dejando, con el objetivo de estar lo mejor preparados si en algún momento se toma la decisión de reanudar el Torneo Clausura 2020.