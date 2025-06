VIDEO | Sin temor: Roberto Hernández quiere salir campeón con los Cremas

GUATEMALA. El mexicano acepta el compromiso de salir campeón con Comunicaciones, y deja claro que no le teme a los retos.

Este martes fue el segundo día de trabajo del entrenador Roberto Hernánde al frente de Comunicaciones, y en el que también tuvo la oportunidad de dar sus primeras declaraciones para el departamento de prensa del equipo.

El mexicano fue claro, y comentó que el busca quedar campeón con Comunicaciones, asegurando que no le teme al compromiso, y que desde el primer día trabajará por regresar a la gloria al equipo Albo.

«Quiero salir campeón. De repente los entrenadores, no todos, nos da miedo el compromiso, nos da mucho miedo de las palabras que decimos. Yo cuando me comprometo con un club, me comprometo a salir campeón», comentó el mexicano.

También agregó: «Desde la primera llamada que tuve de Comunicaciones, me comprometí, me transporté a salir campeón. Yo quiero ser parte de eso», expresó Roberto Hernández al departamento de prensa de Comunicaciones.

