Definidos los Grupos de Xelajú, Antigua y Municipal en la Copa Centroamericana

Miami, FL (martes 3 de junio 2025) – Concacaf realizó el sorteo de la Copa Centroamericana Concacaf 2025.

La tercera edición de este torneo regional, que determina el campeón de clubes de Centroamérica y sirve como clasificatorio para la Copa de Campeones Concacaf 2026, contará con 20 clubes y se llevará a cabo de julio a diciembre de 2025.

La presentadora de televisión Carmen Boquín fue la anfitriona del evento en vivo en Miami, FL, que también contó con la participación del Secretario General de Concacaf, Philippe Moggio, y los exjugadores Alex Pineda Chacón de Honduras y Martín Alejandro Machón de Guatemala.

Durante el sorteo del martes, los 20 clubes centroamericanos, cada uno clasificado a través de sus respectivas ligas nacionales, quedaron divididos en cuatro grupos, de la siguiente manera:

Grupo A: LD Alajuelense, Antigua GFC, CD Plaza Amador, Alianza FC, Managua FC

Grupo B: CS Herediano, CSD Municipal, Real CD España, Sporting San Miguelito, Diriangén FC

Grupo C: Deportivo Saprissa, FC Motagua, CS Cartaginés, CA Independiente, Verdes FC

Grupo D: CD Olimpia, Club Xelajú M.C, Real Estelí FC, CD Águila, CD Hércules

FORMATO DEL TORNEO Y FECHAS

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 comenzará con una Fase de Grupos, donde cada uno de los 20 clubes participantes jugará cuatro partidos, dos en casa y dos de visita, a lo largo de cinco semanas de partidos programadas:

Semana 1 de la Fase de Grupos: del 29 al 31 de julio de 2025

Semana 2 de la Fase de Grupos: del 5 al 7 de agosto de 2025

Semana 3 de la Fase de Grupos: del 12 al 14 de agosto de 2025

Semana 4 de la Fase de Grupos: del 19 al 21 de agosto de 2025

Semana 5 de la Fase de Grupos: del 26 al 28 de agosto de 2025

Después de la Fase de Grupos, los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a la Fase de Eliminación Directa, que contará con partidos de ida y vuelta, comenzando con los Cuartos de Final, seguidos de las Semifinales, los partidos de Play-In y la Final, donde se coronará un campeón.

Cuartos de Final: 23 al 25 de septiembre y 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025

Semifinales y Play-in: del 21 al 23 de octubre y del 28 al 30 de octubre de 2025

Final: 25 al 27 de noviembre y 2 al 4 de diciembre de 2025

FORMATO DE LA FASE DE ELIMINACIÓN DIRECTA



Cuartos de Final: los ocho equipos clasificados (cuatro ganadores de grupo y cuatro segundos) se clasificarán del 1 al 8 según su desempeño en la fase de grupos. Los ganadores de grupo serán los clasificados del 1 al 4 y los subcampeones del 5 al 8. Los enfrentamientos serán: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Los cuatro equipos mejor clasificados serán los anfitriones de los partidos de vuelta.

Semifinales y Play-In: los emparejamientos se determinarán según el ganador grupo del torneo y en cada enfrentamiento, el club mejor clasificado según el desempeño general de la competencia será el anfitrión del partido de vuelta.

Concacaf anunciará el calendario completo de partidos de la Fase de Grupos en los próximos días.

