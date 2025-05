¿La despedida de Cristiano Ronaldo?

ARABIA SAUDITA – El astro português deja palabras que ponen em duda su futuro para la próxima temporada e incluso para mediano plazo.

Cristiano Ronaldo nuevamente se quedó con las manos vacías en el futbol de Arabia Saudita, luego de que su equipo el Al Nassr fuera derrotado por 3-2 contra Al Fateh en la última jornada del campeonato.

El Al Nassr necesitaba triunfar y que el Al HIlal no lo hiciera, pero la combinación de resultados no se dio, por lo que los de CR7 y compañía quedaron terceros de la tabla, así como no clasificar a la Champions de Asia.

¿El adiós de Cristiano Ronaldo?

Tras el partido, el portugués dejó un mensaje en sus diferentes plataformas oficiales, en la que insinuó que se despediría del equipo, aunque también lo dejó en duda, esto ante la posible opción que tiene de fichar por otro club para el Mundial de Clubes.

«Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Todavía se está escribiendo. Agradecido con todos», escribió el futbolista.

Cristiano terminó la temporada al alcanzar los 99 tantos con Al Nassr, así como también llegar a las 936 dianas en su trayectoria y así seguir siendo el futbolista con más anotaciones en la historia.

Ahora está en duda si Cristiano Ronaldo reforzará a un equipo para el Mundial de Clubes, incluso se menciona que Al Hilal, Palmeiras, Botafogo, Monterey o Chelsea estarían interesados.

