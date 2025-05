Se despide Luka Modric

ESPAÑA – El volante pone final a una exitosa trayectoria en el club merengue en la que es el jugador con más títulos en su historia.

Real Madrid dio a conocer que el centrocampista Luka Modric no seguirá en el equipo para la siguiente temporada, como parte de la revolución que se está haciendo en el equipo que ahora será dirigido por Luka Modric.

El volante tendrá su último partido en el estadio Santiago Bernabéu este sábado ante la Real Sociedad y luego se preparará para disputar el Mundial de Clubes para jugar sus últimos encuentros como merengue.

Modrić llegó al Real Madrid en 2012 y ha sido un jugador esencial en una de las épocas más brillantes del club. En las trece temporadas en las que ha defendido el escudo, ha conseguido 28 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Luka es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y es el jugador con el mayor número de títulos en los 123 años de vida del Real Madrid.

A nivel individual, Modrić ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League.

Luka Modrić ha disputado 590 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 43 goles. Además, ha ganado 1 Balón de Oro y 1 Balón de Plata del Mundial de Clubes.

