VIDEO | ¿Qué tanta falta le hará Jesús Antonio López a Comunicaciones?

GUATEMALA. Los Cremas no pudieron convencer al jugador y ahora dejará de vestir los colores de la institución.

Jesús Antonio López se convirtió en el tercer jugador en salir del club, luego que la Junta Directiva de Comunicaciones no lograra llegar a un acuerdo con él, por lo que cambiará de equipo para la próxima termporada.

Los Cremas fueron claros al decir que la no continuidad de Jesús Antonio López no se debe a un bajo rendiemiento, sino por no llegar a un acuerdo salarial para poder renovar el contrato.

«Comunicaciones FC informa que no ha podido llegar a un acuerdo con el jugador Antonio López para la renovación de su contrato para la próxima temporada. El club expresa su agradecimiento a Antonio por su compromiso y su dedicación y le desea mucha suerte y éxitos en el futuro», publicó el equipo Crema.

El futuro de Jesús Antonio López estará en Quetzaltenango, para vestirse de rojo y azul para la próxima campaña de la Liga Nacional, uniéndose nuevamente con el entrenador Amarini Villatoro quien fue el que lo contactó para llegar a la Selección de Guatemala.

