Hernán Medford quiere pegarle un susto a Municipal

SAN MARCOS – El entrenador dejó claro que tras dejar en el camino a Comunicaciones, ahora quiere intentar hacer lo mismo contra los rojos.

Deportivo Marquense es la principal sorpresa del Torneo Clausura 2025, al llegar a semifinales a pesar de estar descendido y el principal batacazo lo dio en los cuartos de final tras eliminar a los cremas.

Hernán Medford se encuentra motivado tras este logro y ahora tendrá en el camino a Municipal, contrincante al que llenó de elogios, pero también al que advirtió de cara a estos dos juegos.

“Nosotros dejamos a uno de los grandes fuera, que es Comunicaciones. ¿Por qué no podríamos dejar a Municipal? No va a ser fácil. Lo que es Municipal, no se lo quita nadie. El equipo con más campeonatos acá”, arrancó diciendo el técnico.

“Pero ¡Ey! Podemos ir y pegarles un susto, pero siempre con mucho respeto y ante un equipo grande, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica. Eso nos motiva”, agregó el estratega.

El primer duelo entre los leones y escarlatas será mañana a las 20:00 horas, luego el domingo definirán al clasificado en el estadio El Trébol.

