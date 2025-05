CRÓNICA | Marquense puso a los Cremas contra las cuerdas

Marquense, equipo ya descendido a la Primera División, se impuso en el partido de ida de los Cuartos de Final contra Comunicaciones, gracias a los goles de Junior Lacayo y Kennedy Rocha.

Los primeros minutos mostraron al equipo local con mayor ímpetu, sorprendiendo con tiros de media distancia y siendo el que tenía la propuesta ofensiva, mientras Comunicaciones no lograba tener la pelota para cambiar la tónica del juego.

No fue sino hasta pasado el primer cuarto de hora cuando los albos se asomaron al marco contrario, pero lo hicieron vía un trazo largo de Rubio a Lemus, pero el centro del Kuki no encontró a Lom por la anticipación de Rubén Darío Silva.

En los siguientes minutos hubo mucho enredo en el medio, pero el nudo se desató gracias aun error de Marco Domínguez, que sin ninguna presión y pegado a la banda izquierda, quiso salir con un servicio de zurda y lo que hizo fue regalarle el balón a Frank De León, quien de inmediato cruzó al otro lado para que Kennedy Rocha devolviera al centro, justo a donde apareció Junior Lacayo anticipando a Raymundo al lanzarse en plancha y convertir el 1-0 al 31.

Comunicaciones no se reponía del golpe recibido cuando Arnold Barrios salió a cazar mariposas en un balón intrascendente que rebotó en su área, y el siempre vivo Kennedy Rocha fue a buscar el choque con José Carlos Pinto y Walter López sancionó un penal que convirtió el propio Rocha, con un tiro fuerte, a media altura, a la derecha de Barrios (que se jugó al lado contrario) y a los 37 el 2-0 subió al marcador.

Los capitalinos se acordaron entonces que no podían seguir jugando con displicencia y pasaron al frente, teniendo cuatro oportunidades consecutivas, dos rechazadas por el travesaño, una en un tiro de Lemus y otra en un cabezazo de Lynner García, mientras el Kuki se quedó pidiendo un penal que Walter López no le concedió, mientras otro remate fue interceptado por un defensor que tenía su brazo derecho pegado al cuerpo, por lo que el colegiado tampoco sancionó el tiro desde los once metros.

Eso sí, en los últimos ocho minutos Comunicaciones hizo mucho más que antes de estar en desventaja, pero eso no le sirvió ni siquiera para el descuento antes del descanso.

La etapa de complemento mostró un dominio territorial casi absoluto de los visitantes, en parte por su propia necesidad de acortar distancias en el marcador, pero también porque Marquense retrocedió sus líneas y armó un bloque bajo que le impidió a los capitalinos tener claridad en el último cuarto de la cancha.

De hecho, en los 45 minutos Comunicaciones logró anotar dos veces, pero en la primera el balón había abandonado la cancha en la jugada previa y en la otra se sancionó un claro fuera de juego, siendo esas las principales aproximaciones de un equipo sin ideas para abrir espacios y mucho menos para intentar remates de media distancia que sorprendieran a Silva.

Por si aquello fuera poco, Ronald González se equivocó al hacer entrar a José Manuel Contreras y Diego Casas, no tanto por ellos, sino porque mandó a descansar a Erick Lemus y Lynner García, que eran quienes podían ayudarle desbordando por las bandas, sin contar con que ambos tienen gol.

Eso produjo que se convirtiera en intransitable el área de los locales, al extremo que el propio Moyo terminó lanzando pelotazos frontales que siempre ganaron los defensores locales, especialmente Carlos Salvador Estrada, que se convirtió en bastión de la zaga de los Leones cortando todo lo que llovió en las cercanías de su marco.

El tiempo se agotó con los Leones muy cansados, pero con dos goles de diferencia que ponen a Comunicaciones contra las cuerdas previo al partido de vuelta de los Cuartos de Final, en el que, si muestran un rendimiento tan pobre como el de hoy, podrían hacer el ridículo de ser eliminados por un equipo que ya está descendido a la Primera División.

