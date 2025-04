VIDEO | Ronald González: En este equipo la forma no vale, vale el resultado

GUATEMALA – El entrenador de los cremas se mostró satisfecho por sumar otra victoria, aunque aceptó que no se hizo de la manera más vistosa para superar a los cebolleros.

Comunicaciones ganó 1-0 a un Deportivo Achuapa que llegó a hacer un buen juego al estadio Cementos Progreso, resultado que Ronald González valoró mucho por el esfuerzo que se hizo y aceptó que no se hizo de una forma vistosa, pero al final lo importante fue ganar los tres puntos.

“Fue un partido durísimo que afrontamos contra un rival digno, porque nunca perdió su esquema y orden, nos costó descifrar para llegar a su marco. Intentamos ponerle dinámica al juego, en el primer tiempo pudimos ponernos arriba en el marcador, en el segundo entramos fríos, desconcentrados y ellos tuvieron dos opciones para liquidar el juego”, comenzó diciendo.

“Pero como siempre le digo a mis jugadores, este equipo no se puede rendir, seguir adelante en medio de las virtudes y defectos, llegó el gol que nos dio tranquilidad que es importante para nosotros, sabiendo que pudimos aumentar la ventaja”, añadió.

Acerca de no lograr un futbol vistoso opinó: “Soy un poco duro y me gusta ganar gustando, pero hay juegos donde no se puede ser así, priorizamos el resultado, la victoria, todo lo demás se puede corregir”.

“Acá se prioriza la victoria y luego la forma que se consiga la mejoraremos, hemos pedido partidos donde hemos jugado bien, como sucedió contra Marquense y Guastatoya, en este equipo la forma no vale, vale el resultado, yo como responsable me enfoco en la forma, pero los tres puntos se tienen que ganar”, concluyó.

