No se siente valorado

SACATEPÉQUEZ. El entrenador argentino, Mauricio Tapia, recibió fuertes críticas en el último partido de local, y lamenta la actitud de la afición Aguacatera.

El entrenador de los Coloniales, Mauricio Tapia, parece haberse resignado, el entrenador lamenta la actitud de la afición de Antigua, que jornada tras jornada grita el «Fuera Tapia, fuera Tapia, fuera Tapia».

«Ese tema ya es desgastante, por lo menos en mi país cuando uno logra algo importante en un club, uno es súper respetado, se le rinde un homenaje y lamentablemente eso no pasa en Antigua», comenzó diciendo.

«Lamentablemente conmigo no pasa lo mismo en Antigua, y no me queda más que dedicarme a mi trabajo sin entrar en ese juego. Sino soy del agrado y sino soy agradecido no me queda más. Por mi parte me levanto todos los días tratando de hacer lo mejor posible», comentó el entrenador.

Si bien es cierto el equipo de Antigua está en los primeros lugares, en su último partido como local cayó por 1-3 contra Marquense, en un encuentro donde era ampliamente favorito pero que inexplicablemente terminó perdiendo.

Con esto la afición una vez más le gritó el «Fuera Tapia, fuera Tapia, fuera Tapia», pero el entrenador lamenta no sentirse valorado, sobre todo porque él le dio al club tres de los cuatro títulos que presume Antigua en sus vitrinas.

Presione CLIC AQUÍ y observe el resumen entre Antigua y Marquense.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ