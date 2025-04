VIDEO | Ronald González reveló su temor tras el cambio de presidente en Comunicaciones

GUATEMALA – El técnico tico rompió el silencio luego de que Juan García ya no continuara en su cargo y habló de su futuro en el club.

Ronald González fue claro en decir que no asegura su continuidad en Comunicaciones, en especial tras la destitución de Juan García como presidente del equipo, pero por el momento solo está enfocado en el Torneo Clausura 2025.

“Este tipo de circunstancias se escapan de lo deportivo, lo voy manejando del día a día y no me detengo tanto en hacer un análisis tan grande con respecto a eso, siempre y cuando yo tenga la energía, también el apoyo de sus jugadores”, dijo.

“A nosotros nos corresponde lo futbolístico y es en lo que me tengo que preocupar, no me voy a detener en decisiones que no dependen de nosotros, esto de Juan nos afectó y dolió a todos, pero es un tema administrativo y dirigencia, no es algo que me incumba directamente”, añadió.

Sobre su futuro opinó: “Vivir el día a día, no me detengo en cosas que no puedo controlar, sino en lo deportivo, lo demás que venga se manejará de acuerdo con como suceda, deportivamente estamos metidos en el torneo, yo tengo contrato hasta el 30 de junio y daré lo mejor hasta esa fecha, luego que las cosas se decidan como se tenga que decidir”.

González por el momento se enfoca en conseguir los resultados suficientes para avanzar a la fase final y también para pelear por el título del Clausura 2025.

