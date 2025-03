OPINIÓN | Entre los bombos 2 y 3

Esta semana jugará Guatemala la etapa preliminar de la Copa Oro 2025 en un doble partido contra Guyana, algo que debe ser un trámite.

Esto lo afirmo porque nuestros adversarios, además de ser infinitamente inferiores, jugarán de locales en Barbados, para luego trasladarse del nivel del mar hacia nuestra capital, en donde los espera una cancha sintética.

En ambos partidos tendríamos que ganar, gustar y golear, pero con ganar me conformo, para no llevarme luego una desilusión si la imagen que proyectamos no es la esperada.

Superada esta etapa, iremos al sorteo de la fase de grupos de la Copa Oro, para lo cual será determinante el ranking que será publicado el 26 de marzo. Actualmente nosotros somos novenos con 1,423 puntos, mientras Haití tiene 1,477 y es al único al que podríamos dar alcance.

Si lo hacemos subiríamos un peldaño y eso significaría estar en el Bombo 2, y no en el 3, lo que es muy importante porque nos quitaríamos un rival fuerte, quedando probablemente el Bombo 1 con México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, mientras el 2 con Costa Rica, Jamaica, Honduras y nosotros.

Si no superamos a Haití, dos de los antes mencionados serán difíciles rivales en nuestro grupo.

Este artículo también fue publicado en la Sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 19 de marzo.