Messi: Es una lástima perderme estos dos partidos tan especiales

ARGENTINA. El futbolista argentino dejó un mensaje en su cuenta personal.

Lionel Messi no figuró en la convocatoria para los partidos contra las selecciones de Uruguay y Brasil, por lo que se convierte en una baja sensible para la albiceleste en estos dos encuentros de eliminatoria.

«Es una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera”, comentó el futbolista.

Sin embargo, dejó un mensaje de apoyo a sus compañeros, y deja claro que su amor por la selección continúa. “Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!».

Esta no es la primera vez que Lionel Messi no juega con su selección, ya que en anteriores ocasiones se ha perdido juegos importantes.

La Albiceleste jugará contra Uruguay el viernes 21 de marzo en el Estadio Centenario, y después enfrentará a Brasil el martes 25 de marzo en el Estadio Monumental.