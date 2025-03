Argentina sin Lionel Messi para enfrentar a Uruguay y Brasil

ARGENTINA – Los albicelestes sorprendieron al no incluir a su capitán y figura.

Lionel Scaloni dio a conocer la convocatoria de la Selección de Argentina para los partidos contra Uruguay y Brasil, por la Eliminatoria Mundialista de la Conmebol, en la que destacó la ausencia de Lionel Messi.

El astro argentino estaba en los planes de Scaloni para estos dos juegos trascendentales, que de sumar resultados positivos los acercaría a la justa mundialista del 2026.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Pero Messi reportó una lesión en el aductor luego del juego de Inter Miami versus Atlanta United y se prefirió no tomarlo en cuenta para no arriesgarlo. Otro que no fue llamado por una molestia muscular fue Paulo Dybala.

Esta es la convocatoria de Argentina:

Porteros: Walter Benítez (PSV Eindhoven), Gerónimo Rulli (Olympique Marsella), Juan Musso (Atalanta) y Emiliano Martínez (Aston Villa)

Defensas: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Lyon) y Valentín Barco (Brighton).

Volante: Leandro Paredes (Roma), Guido Rodríguez (West Ham), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham), Ezequiel Fernández (Al Qadsiah), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Nicolás González (Fiorentina), Alejandro Garnacho (Manchester United) y Matías Soulé (Roma).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Valentín Carboni (Olympique Marsella), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter Milán) y Valentín Castellanos (Lazio).