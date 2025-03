Ronald González se refirió al enfado de José Grajeda tras salir de cambio

GUATEMALA – El volante no ocultó su frustración tras ser sustituido tras estar pocos minutos en el campo.

José Grajeda dejó una de las imágenes de la impotencia en Comunicaciones, cuando salió de cambio del juego ante Guastatoya y lo hizo con una evidente molestia, esto tras estar 31 minutos en el campo.

Grajeda entró al descanso para ocupar el lugar de Erick González, pero ante su evidente falta de aportación en el campo, Ronald González lo sustituyó al minuto 76, algo que luego aclaró.

«A ningún jugador le gusta salir, pero uno tiene que tomar riesgos y tiene que tomar decisiones. A ningún jugador se le promete que va a jugar, ni me pregunta cuándo juega, ni tampoco me pregunta cuando no juega», comenzó diciendo González.

«Simplemente en la lectura vimos que necesitábamos el recurso que nos podrían dar los jugadores que estaban en el campo, y buscar variantes afuera, y así fue como intentamos menear el banco, pero a eso yo no le pongo mucha atención», agregó.

Sobre si falló en darle entrada al volante opinó: «Los entrenadores siempre tenemos virtudes, pero también nos podemos equivocar, pero yo no sé si fue una equivocación. Yo siempre pienso en el equipo, y desgraciadamente para Grajeda tuvo que volver a salir en el cambio por una situación prácticamente táctica».

«Ocupábamos más delanteros que volantes, y bueno quizá si el partido lo hubiésemos empatado, seguramente no hubiese salido», concluyó