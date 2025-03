Se aclara el motivo de la convocatoria de Rubio Rubín

GUATEMALA – El delantero fue tomado en cuenta a pesar de no tener equipo.

Luis Fernando Tena dio a conocer ayer la convocatoria de la Selección de Guatemala, para el juego amistoso contra Honduras y los dos versus Guyana para los prelims de la Copa Oro.

Para sorpresa de todos fue tomado en cuenta Rubio Méndez Rubín, esto a pesar de que no tiene equipo desde diciembre y no juega un partido oficial desde el 9 de noviembre del 2024.

Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Futbol, dio a conocer que la decisión de traer al delantero fue de Tena, por lo que ellos como dirigentes cumplieron lo que él quería.

“Sin equipo viene, sin ritmo no sabemos, no lo hemos visto, pero Luis Fernando Tena lo verá, ya es un tema muy técnico de él, no puedo opinar mayor cosa, pero lo que él me pide eso lo traemos, él pidió a Rubio y vendrá”, dijo.

Rubín ha sido la principal referencia en el ataque en los últimos meses de la azul y blanco, pero tras terminar su cesión con Querétaro y ser liberado por Real Salt Lake se quedó sin club.