Adrián Arias contó el secreto de su buen momento de Achuapa

JUTIAPA. El entrenador mexicano lleva dos victorias seguidas con los Cebolleros.

El técnico del Deportivo Achuapa, Adrián Arias, habló sobre el buen momento del equipo cebollero, en el que contó cual ha sido el secreto en esta segunda etapa con los achuapanecos.

«La realidad es que estoy agradecido porque hoy estoy más agarrado de Dios, tengo mucha más fe, y mis palabras y mis charlas tienen mucho ese tema. Hoy mi trabajo solo he aplicado lo que he venido haciendo que es en la parte emocional».

También agregó: «Pareciera que Achuapa es un equipo que aparentemente no estaba bien armado, pero yo no soy de los entrenadores que necesite un gran plantel, claro que es una ventaja tener jugadores de elite para salir campeón pero este no es mi caso», mencionó.

«Tengo jugadores comprometidos, que no jugaba mal, que era la defensa menos goleada, aproveché el envión anímico, y acomodé ciertas cosas», comentó el entrenador mexicano.

Ahora se le viene un partido más exigente para los Cebolleros, ya que el domingo a las 15:00 horas estará enfrentando al líder Municipal en el estadio Winston Pineda GudieL.