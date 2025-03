Gerardo Paiz le contesta a Carlos Ruiz sobre su deseo de ser presidente de la Fedefut

GUATEMALA – El máximo dirigente del futbol nacional rompió el silencio sobre las acusaciones del goleador histórico.

Carlos Ruiz envió hace unos meses un mensaje a Gerardo Paiz, en el que le pedía su renuncia como presidente de la Federación de Futbol de Guatemala y él se ofreció para tomar ese cargo, así como de hacer otros señalamientos.

Paiz habló sobre las palabras de El Pescado, en el que catalogó de “show” lo dicho por el exfutbolista y aseguró que todavía faltan tres años para las elecciones de la Fedefut, así como confirmar que se postulará para estar en un tercer periodo.

“Faltan tres años para las elecciones, no sabemos ni quienes estarán, tampoco quienes estarán en el padrón electoral, eso lo eligen las ligas y las asociaciones departamentales, es muy prematuro, todo parece show”, comenzó diciendo.

“Elecciones en este momento no puede haber, los que estén interesados deben esperar tres años y que hagan su colita porque todavía falta tiempo”, agregó.

Sobre las críticas de que se postulará por tercera vez indicó: “El estatuto es igual al de FIFA y Concacaf, es de tres periodos, eso no me lo inventé yo, ni tampoco la Federación, eso es lo que ya se dijo con los estatutos, no tengo la culpa en nada de eso”.

“Si, yo me postularé para la próxima elección”, concluyó Paiz de manera contundente.