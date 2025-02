El Real Madrid lamenta otra lesión

ESPAÑA. El equipo Merengue sufre una baja en el mediocampo.

La victoria contra la Real Sociedad en la Copa Del Rey, dejó una sensación agridulce para el técnico Carlo Ancelotti y para el resto del plantel del Real Madrid, debido a la lesión que sufrió el jugador Dani Ceballos.

El futbolista español atravesaba una buena temporada con los Merengues, pero lamentablemente una lesión contra la Real Sociedad lo obligará a que tenga una pausa en su carrera como profesional.

Según informó el Real Madrid en su sitio oficial, el jugador sufrió una lesión en el músculo semimenbranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda, y en el que tendrá una recuparación aproximadamente de 2 meses, es decir hasta finales de abril, o iniciosde mayo.

“Muy triste por no poder ayudar a mi equipo en este tramo tan importante de la temporada. Y muy triste por tener que parar en el que sentía que era mi mejor momento”, comentó el jugador del Real Madrid.

También agregó: “Pero el fútbol es así, no siempre es fácil, y mucho menos justo. Así que toca afrontarlo con fuerzas, con ganas de luchar y con la certeza de que volveré aún más fuerte, Esto no ha acabado. He salido de peores. Gracias por tanto cariño…”, finalizó.