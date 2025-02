Palencia: El triunfo contra Malacateco nos dio un respiro

GUATEMALA. El jugador de los Cremas habló sobre la importancia de la victoria contra Malacateco.

Sin duda la presente semana es más tranquila para Comunicaciones, los días tensos y que estuvo trabajando con presión quedarón atrás, y ahora el equipo se prepara para encarar el partido contra Xelajú, a quien enfrentará este jueves.

El futbolista de los Cremas, Edy Palencia, reconoció que el triunfo contra los Toros del pasado domingo fue un respiro para todo el plantel, ya que desde la jornada 1 que no lograban conseguir una victoria.

“Estamos felices, era importante sumar de tres. Se me dio la oportunidad de anotar, pero es el trabajo de todos porque para eso entrenamos”, comentó el jugador Crema.

También agregó: “El técnico me pide ser encarador, y rematar a la portería. Gracias a Dios se me da la anotación, pero es un triunfo de todos. Creo que los cambios funcionaron bien, entramos con todo, no dejamos de creer y se logró el resultado” comentó el futbolista.

Sobre la clave de haber logrado la victoria, dijo: “Hicimos lo que trabajamos en la semana, todo dio frutos en ese juego (contra Malacateco) y se logró lo que queríamos luego de varios partidos sin hacerlo, esto nos da un respiro.

En cuanto a cómo se dio la jugada de la anotación, Edy Palencia comentó: “La pelota me quedó atrás, intenté rematar como pude y gracias a dios entró, la verdad me iba cayendo pero afortunadamente entró”, expresó.