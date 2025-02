No se presentaron

En la Liga Segunda División se agudizan los problemas económicos, los que ya interfieren en la buena marcha del Campeonato de Clausura 2025.

Este fin de semana, los Potros del CSD Barillas ganaron en la mesa tres puntos, con marcador de 3-0, por la incomparecencia de Chichicasteco FC.

En un comunicado oficial, el equipo de Quiché advirtió que no se presentaría al enfrentamiento correspondiente a la séptima jornada, debido a los inconvenientes económicos que aquejan al equipo.

Conociendo el problema, la semana pasada la Porra Maheña, que sigue al equipo chichicasteco, en colaboración con los aficionados del municipio trataron de reunir el dinero para ayudar en el desplazamiento del club, pero su esfuerzo fue en vano.

Esto fue porque solo lograron recaudar Q 1,190.00, cantidad que no fue suficiente para cubrir la totalidad de los gastos para viajar hasta tierras huehuetecas, por lo que decidieron no presentarse al compromiso.

Ahora, además de la pérdida del partido, Chichicasteco FC se expone a una sanción económica por no presentarse a jugar, pero si la asfixiante situación económica no se resuelve, no sería raro que este equipo pasara a formar parte de la lista de conjuntos que se han retirado prácticamente en todas las ligas afiliadas a la Federación Nacional de Futbol.