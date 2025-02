El impactante testimonio de Adrián De Lemos tras desvanecerse en Malacatán

EL PROGRESO – El portero de los guastatoyanos dio un gran susto tras recibir un golpe.

Adrián De Lemos causó preocupación cuando el fin de semana se desvaneció en la visita de Guastatoya a Deportivo Malacateco, a consecuencia de un pelotazo que recibió en la quijada y que lo obligó a ser llevado a un centro asistencial.

Casi una semana después, De Lemos dio a conocer los momentos que vivió, así como las consecuencias del golpe, los cuales causaron alarma a sus compañeros, equipo rival y aficionados.

“Lo único que recuerdo es cuando le achiqué al muchacho, luego no me acuerdo de nada, vi el video del pelotazo y eso fue lo que me hace perder la conciencia, me fui de frente con el piso sintético”, comenzó diciendo.

“Fue tan fuerte el impacto que tuve una fisura en la nariz, los labios los tengo reventados y esto también me tiene con dolor en los dientes”, agregó.

De Lemos ha entrenado los últimos días con normalidad, pero por el momento no se asegura su presencia en el partido del domingo contra Xinabajul – Huehue.

