A Roberto Montoya le entusiasma volver a enfrentar a Xelajú

ALTA VERAPAZ – El entrenador de los cobaneros analizó el duelo versus los chivos.

Cobán Imperial recibirá mañana la visita de Xelajú MC por la décima jornada del Torneo Clausura 2025, el cual será el primero desde que ambos se enfrentaron en la final del Apertura 2024 que ganaron los chivos. Para Roberto Montoya será un juego que le genera entusiasmo y en especial luego que su equipo regresara a la senda del triunfo.

“Ganando se trabaja diferente, así fue esta semana y siempre los juegos ante Xela son buenos, hay cierta rivalidad deportiva por lo que pasó en la final. Es el campeón y esperamos que con lo que mostramos en Achuapa podamos ganar en casa”, dijo.

“El torneo es desgastante para todos, no es excusa, en unos partidos no pudimos ganar porque empatamos o perdimos hubo desesperación ante la generación de llegadas y no anotar, pero ahora contra Achuapa se anotó en dos ocasiones y nos tranquiliza un poco para lo que viene”, concluyó.

Los príncipes azules salieron de una racha negativa de cuatro juegos seguidos sin ganar, por lo que ahora ante los súper chivos intentarán ganar para acercarse al liderato.

El subcampeón nacional actualmente se ubica en la quinta casilla de la clasificación con 13 puntos, por lo que una victoria mañana sería importante para escalar posiciones.