El Real Madrid pierde a Jude Bellingham

ESPAÑA – Los merengues se quedarán sin una de sus figuras.

El Comité de Competición de la Liga de España, dio a conocer que el centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, fue suspendido por dos partidos luego de que fuera expulsado en el último partido contra Osasuna.

Bellingham vio la tarjeta roja luego que el árbitro Munuera Montero reportara que el futbolista lo insultó, por lo que decidió sacarlo del campo y al final esto bastó para que fuera suspendido por dos juegos.

Los merengues interpusieron un recurso para que su jugador no fuera sancionado, pero al final esto no fue suficiente, por lo que Carlo Ancelotti no lo tendrá para los juegos contra el Girona y Betis.

“A la vista de las imágenes y del dictamen pericial remitido por el Real Madrid, NO se ha podido acreditar que diga “F*ck Off” en lugar de “F*ck You”. El informe del árbitro se presume veraz y el recurso de casación desestima”, señala el informe del Comité.