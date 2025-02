El camino de Antigua en la Copa de Campeones

SACATEPÉQUEZ. Los Panzas Verdes buscan un cupo en los Octavos de Final.

Este miércoles el equipo de Antigua enfrenta al Seattle Sounders de la MLS, por la Primera Ronda de la Copa de Campeones, para acceder a los Octavos de Final en el que habitualmente figuran equipos de la MLS y Liga MX.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Los Panzas Verdes lograron avanzar esta edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, al llegar a las Semifinales en la Semifinales de la Liga Concacaf contra el Alajuelense de Costa Rica.

Los Coloniales apuestan por representar bien a Guatemala, aunque para ello deberá superar al equipo del Seattle Sounders, y buscar un cupo en los Octavos de Final en donde ya estaban esperando Columbus, Cavalier, Alajuelense, América, y Galaxy.

Las primeras llaves de la Primera Ronda se definieron la semana pasada, y los primeros clasificados son: Monterrey, Cruz Azul, Chivas, Pumas y Tigres.

Por ahora las llaves que quedan pendientes son: Seattle vs Antigua, Salt Lake vs Herediano, Cincinnati, y Vancouver vs Saprissa, y en el que se espera que los Panzas Verdes puedan sellar su clasificación la próxima semana cuando visiten Seattle.

En un dado caso que Antigua supere su llave, estará enfrentando al Cruz Azul de la Liga MX, válido por los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.