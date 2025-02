OPINIÓN | Retroceso

El futbol de España se encuentra en medio de un escándalo por los pésimos arbitrajes, lo que incluye un inoperante VAR, en el que se ha demostrado que se le han ocultado imágenes a los colegiados de campo para sesgar sus decisiones, sin contar con que, tal y como lo sospeché y comenté desde el principio, el detector semiautomático de fuera de juego puede ser manipulado por los humanos, adelantando o retrasando un cuadro para hacer que un futbolista aparezca en posición legal o ilegal, según convenga.

Aquello no solo es un desastre, sino una vergüenza, pero nosotros no escapamos a los reiterados problemas arbitrales, por lo que se viene hablando desde hace buen tiempo del VAR, incluyendo el deseo de la Fedefut que lo manejara MediaPro, la misma empresa denunciada en España, pero no solo no tenemos al asistente de video, sino que ahora ya no contamos ni siquiera con los intercomunicadores de los árbitros (foto), lo que hace más difícil su trabajo, porque ahora están obligados a a los gritos y las señas en un franco retroceso.

El trabajo del árbitro quizá sea el más difícil dentro del futbol, y si no los ayudamos tampoco podemos exigir que su trabajo sea perfecto y deje a todos contentos.

Este artículo también fue publicado en la Sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 4 de febrero.