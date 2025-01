VIDEO | Rubén Darío Silva se ilusiona con una posible convocatoria a la Selección de Guatemala

GUATEMALA – El portero dio a conocer que existen posibilidades de ser parte del combinado nacional.

Rubén Darío Silva afirmó que fue notificado por su representante que hay opciones de ser llamado a la Selección de Guatemala, específicamente para el amistoso contra Honduras y es algo que le llena de ilusión tomando en cuenta que tras nacionalizarse sería su primera convocatoria.

“Mi representante fue notificado y ayer me llegó que existía la posibilidad, él me lo comentó, a ver que pasas si es verdad o no, solo queda esperar”, dijo.

“Hay buen nivel de porteros en Guatemala, para mi es un plus, yo no ocupo plaza de extranjero, soy un guatemalteco e ilusiona ser llamado a la selección nacional”, agregó.

