Para Oscar Mejía, el doblete es una recompensa a su trabajo

ALTA VERAPAZ – El delantero se mostró contento por sus goles, pero aún no canta victoria.

Oscar Mejía fue la gran figura de Cobán Imperial en la ida de la gran final del Torneo Apertura 2024, al hacer un doblete en el triunfo de 2-0 de su equipo ante Xelajú MC, algo que le dio gran satisfacción en lo individual, pero en lo colectivo sabe que aún no ha ganado nada.

“Estoy agradecido con Dios porque los momentos de él son perfectos, me bendijo con dos anotaciones y todo es gracias a él, pero aún faltan 90 minutos, hay que trabajar más fuerte en la vuelta porque será una fuerte lucha”, dijo.

Sobre sus goles mencionó: “Merecía este momento, lo he venido trabajando desde el inicio del torneo, una lesión me quitó un poco el ritmo y no pude sumar minutos como quería, pero ahora estoy recuperándome poco a poco”.

“Ahora hay que descansar, recuperarnos de la mejor manera, para ir a hacer un buen partido en Quetzaltenango donde no será nada fácil”, concluyó.

Los cobaneros ahora comenzarán a preparar el duelo de vuelta de la final, cuando el sábado 21 de diciembre a las 19:00 horas enfrenten a los chivos en el Mario Camposeco.