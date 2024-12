El mayor lamento de Braulio Linares en su paso por Antigua

SACATEPÉQUEZ. El portero se despidió del equipo colonial.

Braulio Linares se convirtió en una de las bajas del equipo Aguacatero de cara al Torneo Clausura 2025, al aceptar la propuesta de Municipal para ser uno de los porteros para el próximo certamen.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Antes de comenzar el trabajo con su nuevo equipo, el portero se despidió del conjunto de Antigua en el que tuvo palabras de agradecimiento para la institución, y para la afición que lo acompañó durante este tiempo.

“Primero darle gracias a Dios por todo lo que a puesto en mi camino. Quiero agradecerle a los directivos de Antigua por darme la oportunidad de representar a su equipo. A los compañeros que tuve la dicha de compartir en el camerino aquí en este club, gracias por estar ahí cuando más lo necesitaba”, publicó Linares.

Sin embargo, a la afición también dedicó unas palabras, en el expresó que su mayor lamento fue que no pudo darle una alegría en su estadía, precisamente el año pasado cuando perdieron la final contra Xelajú.

“A la afición me quedo con la espinita que se estuvo tan cerca y no poder lograr otra estrella. De tantos momentos juntos creo que siempre va resasltar el no poder lograrlo. Me voy con la cabeza en alto que siempre he dado el 100%. Un abrazo campeones”, finalizó.

Braulio Linares ahora jugará con Municipal, en el que buscará tomar la titularidad y colaborar con la obtención del título número 33.