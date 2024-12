Amarini Villatoro se mostró autocrítico con el desempeño de Xelajú

QUETZALTENANGO – El entrenador no dudó en señalar lo que hicieron mal los dirigidos.

Xelajú MC empató 1-1 contra Antigua GFC en la ida de las semifinales, resultado que no fue malo para Amarini Villatoro, pero afirmó que no terminó satisfecho con lo hecho por sus jugadores, porque en varios lapsos no estuvieron a la altura de la instancia, lo que provocó que el rival fuera superior.

“Tuvimos varias fases malas, no estuvimos a la altura de una semifinal, el rival fue superior en lapsos y en ese momento que nos anotaron, luego aprovechamos los espacios para empatar, lo rescatable es el resultado, porque no nos regresamos con un marcador en contra”, dijo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Entramos mal en el juego, luego lo controlamos hasta el final, pero el ímpetu y la necesidad de ellos nos metieron atrás, tampoco defendimos con orden e insisto con la frase del entrenador de ellos tras el juego ante Municipal, que esto no es de merecer, sino de hacer, porque ellos no aprovecharon su superioridad”, agregó.

Villatoro también explicó su molestia tras el pitazo final: “Hubo cosas que se hablaron en el camerino y no se hicieron, el rival hizo cosas que no estuvimos atentos, ellos fueron superiores al final el juego, no estuvimos bien al inicio y en el cierre, en estas series no se puede regalar nada”.

“No estamos confiados, esta serie será como la de Mixco, complicada, son buenos equipos, no será fácil, necesitamos el apoyo de la afición, que la gente esté en todo momento, que llene el Mario Camposeco y que juntos intentemos poner la serie a favor, por el momento no es ni para ellos ni para nosotros, faltan 90 minutos que se disputarán con nuestras condiciones”, concluyó.

Los súper chivos regresaron a Quetzaltenango y hoy entrenarán en el estadio Mario Camposeco para preparar el duelo de vuelta de las semifinales.