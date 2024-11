Se presentan problemas en la remodelación del Doroteo Guamuch Flores

GUATEMALA – El reducto nacional todavía no ha podido iniciar con sus trabajos.

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) se encontró con un obstáculo en los trabajos de remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, luego que se encontraran algunos riesgos a judicializar el caso.

La diputada Karina Paz fue la encargada de hacer la denuncia pública en el que tras tener una reunión con la Comisión de Deportes del Congreso de la República y personeros de la CDAG se encontraron algunos inconvenientes.

Según Paz a la empresa que se le adjudicó el proyecto del engramillado y pista de tartán no tiene experiencia en instalaciones deportivas, durante 10 años ha trabajado en alcantarillados, calles, aplicación de adoquín y remozamientos, pero en esta ocasión es un caso diferente.

Dentro del proceso de fiscalización, Karina Paz mostró parte de la obra deportiva hecha por la citada empresa en el plano del Estado. La cual fue un parque recreativo en Guastatoya, El Progreso. Además, en lo privado, una cancha sintética en un colegio.

Ante esas adversidades, Paz publicó un video en el que expresó: “Por supuesto que queremos tener un estadio moderno con la mejor gramilla. Qué es lo que no vamos a permitir en la Comisión de Deportes, que se adjudique este evento a una empresa que no pueda cumplir con el cambio de la gramilla de primer mundo, que no tenga años de experiencia y que no cumpla con los requisitos internacionales”.

La diputada también denunció que la empresa a la que se le adjudicó el proyecto: No cuenta con la experiencia relacionada a pavimento sintético prefabricado, y que no presentó la garantía de fábrica para la carpeta sintética, para los equipos de bombeo y la constancia física del cumplimiento de los requisitos solicitados por el programa de Calidad de la FIFA.

Por último, la preocupación y petición hecha por la parlamentaria es la siguiente: “No queremos que se firme este contrato porque se va a judicializar y se va a detener la remodelación del estadio durante años. Vuelvan a hacer el evento de licitación, háganlo bien, contraten a una empresa que tenga la experiencia y certeza que la grama estará aquí”.