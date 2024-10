Javier López opina que Antigua GFC mereció más contra Alajuelense

COSTA RICA – El entrenador de los coloniales habló de la eliminación de su equipo.

Javier López: “El futbol no es de merecer, es de lograr, de hacer, en ese sentido Alajuelense lo hizo, nosotros tuvimos opciones tanto en la ida y la vuelta, también en el futbol, no tuvimos acierto en definición y también en ese último pase, hay dos formas de caer y se hizo de manera honrosa, la gente puede estar orgullosa del equipo”, opinó

“El futbol que se hizo de local y de visita, hacía que mereciéramos que estuviéramos en la final, pero nos faltó meterla, se trabajó, pero no se pudo. Enfrente tuvimos a un gran equipo que marcó y bueno quedamos fuera ante el campeón”, agregó.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Acerca de lo hecho por su equipo en el torneo analizó: “No estoy satisfecho, porque a mi punto de vista y se demostró, este equipo merecía llegar a la final y ser campeón, se demostró, pero esto no es de merecer, porque nos faltó anotar, solo me queda felicitar al rival y no reprocharle nada a mis jugadores”.

“Antigua dejó una gran imagen tanto en la ida como en la vuelta, lo hizo en todo el torneo, nadie contaba con nosotros, aparecimos por soropresa haciendo un futbol que muy pocos lo hacen en el área, me deja triste porque los jugadores merecían más, pero el rival hizo el gol y es un digno finalista”, concluyó.

Los coloniales se despiden en la Copa Centroamericana siendo el único club de Guatemala que accedió a la Copa de Campeones de la Concacaf y ahora se enfocará en la parte final del Torneo Apertura 2024.