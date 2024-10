Raphina no contempló salir del Barcelona

ESPAÑA – El sudamericano habló de las opciones que tuvo de salir de los culés.

Raphina pasó de ser un jugador del que se pedía su salida, a convertirse en una autentica figura y hasta en capitán del Barcelona, algo que según el jugador se dio a la confianza que recibió de Hansi Flick y también de seguir con su sueño de triunfar con el equipo como lo han hecho otros brasileños.

«Cuando salen rumores que el club te quiere vender, la afición te dice todo lo malo. Es imposible que no pase por tu cabeza salir y no ser un problema para el club. Soy una persona que no voy a estar donde no me quieren. Estaba seguro de que con una semana de trabajo con Flick, él se iba a enamorar de mi», dijo a Lo Simple No Vale.

Sobre las opciones que tuvo de irse opinó: «El Barça era una prioridad por un tema de ver a grandes brasileños triunfar en este club. Tengo un cariño especial por este club, que no sé de dónde ha salido, no desde pequeño, pero desde que estaba en Brasil. Yo siempre tuve como prioridad vestir esta camiseta».

«Recibí muchas llamadas y siempre fui muy sincero, tenía un sueño y tenía que cumplirlo. Si he podido cumplir mi sueño de fichar por el Barça es porque Xavi me ha querido mucho aquí», concluyó.