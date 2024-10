Hansi Flick no cambiará su filosofía contra el Real Madrid

ESPAÑA – El técnico de los culés no se guardará nada en su visita al estadio Santiago Bernabéu.

El FC Barcelona tendrá otra prueba de fuego, la primera ya la superó el miércoles al golear al Bayern Múnich, ahora le toca visitar al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en el que intentará tomar más distancia en el liderato de La Liga y lo hará manteniendo su estilo de juego según afirmó Hansi Flick.

«Tenemos muchos entrenadores que se están fijando en esto, pero es nuestra filosofía, presionar al máximo con balón y sin balón, hay que acercarse cada vez más a ser una unidad compacta y no dejar espacios entre líneas”, arrancó diciendo sobre la constante presión que ejerce», analizó.

“Lo que hemos hecho es genial, especialmente en la segunda parte contra el Bayern. No es fácil entrenar y vamos a tener que adaptarnos y equilibrar las cargas para que los entrenos no sean tan duros. Los jugadores lo están haciendo genial y se han adaptado y lo adaptan al partido», agregó.

«Confío en mis jugadores, porque lo están haciendo genial. Después del 1-1 contra el Bayern, nos fuimos arriba y eso es un buen síntoma, ya que significa que creemos en nosotros, con más posesión y en los ataques, con y sin balón. Lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando», recalcó sobre los cambios que ha hecho.

Por último, no aseguró si Fermín será titular o suplente: «Todavía no he decidido aún si será titular o no. Estuvo implicado en tres goles. En el último gol recuperó la pelota, haciendo una muy buena presión, y en el primer gol fue increíble lo rápido que decidió jugar la pelota hacia Raphinha. Está demostrando exactamente lo que queremos de él y estamos contentos de que haya vuelto de la lesión. Jugó unos minutos contra el Sevilla y después en un partido grande nos demostró una gran actuación».

El Clásico de España se disputará mañana a las 13:00 horas de Guatemala en el reducto del Madrid, en el que sin duda hay mucha expectativa por lo hecho por ambos clubes en lo que va de la temporada.