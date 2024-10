Concacaf confirma detalles importantes de la Copa de Campeones 2025

Miami. Concacaf ha confirmado detalles importantes sobre la Copa de Campeones Concacaf 2025, la principal competencia de clubes masculinos de la región.

El torneo se jugará de febrero a junio y contará con la participación de 27 clubes de élite, que competirán para convertirse campeón de clubes de la Confederación y obtener una plaza en la próxima edición de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.



La 60ª edición de la Copa de Campeones Concacaf se perfila como histórica, ya que algunos de los equipos más populares de la región, entre ellos Club América, Guadalajara y Cruz Azul de la Liga MX, Inter Miami FC de Lionel Messi, LAFC y LA Galaxy de Los Ángeles, y las potencias costarricenses Alajuelense y Herediano, ya han asegurado una plaza. De los veinte clubes ya clasificados, ocho son ex campeones de la Copa de Campeones Concacaf (la lista completa de clubes clasificados está disponible más abajo).



El sorteo de la Copa de Campeones Concacaf 2025, que determinará el cuadro del torneo y el camino de cada club a la final, se llevará a cabo el martes, 10 de diciembre de 2024 a las 7:00 pm ET. Los aficionados de toda la región y del mundo podrán seguir y disfrutar el evento en directo a través del canal de YouTube de Concacaf (www.youtube.com/concacaf) y los socios de televisión de la Confederación.



El actual campeón de la Copa de Campeones Concacaf es CF Pachuca, que derrotó a Columbus Crew en una épica final. El hexacampeón de la Copa de Campeones participará en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, junto a Club León (2023), Seattle Sounders FC (2022), CF Monterrey (2021) e Inter Miami CF (club anfitrión). El CF Pachuca también disputará la Copa Intercontinental de la FIFA 2024, comenzando con el Derbi de las Américas de la FIFA el 11 de diciembre contra el campeón de la CONMEBOL Copa Libertadores 2024.



FORMATO DE LA COMPETENCIA



La Copa de Campeones Concacaf 2025 seguirá disputándose en un formato de eliminación directa, con cinco rondas y 27 clubes. Las cuatro primeras rondas, primera ronda, octavos de final, cuartos de final y semifinales, incluyen partidos de ida y vuelta, mientras que la Final, en la que se coronará al campeón de la región, se jugará a partido único en una fecha de fin de semana.



De los 27 clubes participantes, 22 comenzarán a jugar en la primera ronda, y cinco recibirán un pase directo a los octavos de final. El proceso de clasificación de los clubes se dividió por regiones: Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.



FECHAS DE LA COMPETENCIA



La Copa de Campeones Concacaf 2025 comenzará con la primera ronda. Estas once series a ida y vuelta se jugarán en febrero, seguidas de los octavos de final en marzo, los cuartos de final y las semifinales en abril, y la final el domingo, 1 de junio.



Primera Ronda:4-6 de febrero (Semana 1), 11-13 (Semana 2), 18-20 (Semana 3) y 25-27 (Semana 4)

Octavos de final: 4-6 de marzo (Partidos de ida) y 11-13 (Partidos de vuelta)

Cuartos de final:1-3 de abril (Partidos de ida) y 8-10 (Partidos de vuelta)

Semifinales: 22-24 de abril (Partidos de ida) y 29 abril – mayo (Partidos de vuelta)

Final: Domingo,1 de junio.

CLUBES PARTICIPANTES



Los clubes se clasifican para la Copa de Campeones Concacaf a través de tres copas regionales en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, así como las ligas y copas nacionales de Canadá, México y Estados Unidos. Las tres copas regionales (Leagues Cup, Copa Centroamericana Concacaf y Copa del Caribe Concacaf) se celebran entre agosto y diciembre de cada año, desempeñan un papel esencial en el ecosistema de clubes de la Confederación y coronan a sus campeones.



Hasta el momento, 20 clubes se han asegurado una plaza en la Copa de Campeones Concacaf 2025. Estos clubes son (en orden alfabético por torneo):

Canadian Championship (un club): Vancouver Whitecaps FC (CAN)

Vancouver Whitecaps FC (CAN) Canadian Premier League (un club): Forge FC (CAN)

Forge FC (CAN) Copa Centroamericana Concacaf (cuarto clubes): Antigua GFC (GUA), CS Herediano (CRC), LD Alajuelense (CRC), Real Esteli FC (NCA)

Antigua GFC (GUA), CS Herediano (CRC), LD Alajuelense (CRC), Real Esteli FC (NCA) Leagues Cup (tres clubes): Colorado Rapids (USA), Columbus Crew (USA), Los Angeles FC (USA)

Colorado Rapids (USA), Columbus Crew (USA), Los Angeles FC (USA) Liga MX (seis clubes): CD Guadalajara (MEX), CF Monterrey (MEX), Club America (MEX), Cruz Azul (MEX), Pumas UNAM (MEX), Tigres UANL (MEX)

CD Guadalajara (MEX), CF Monterrey (MEX), Club America (MEX), Cruz Azul (MEX), Pumas UNAM (MEX), Tigres UANL (MEX) MLS (cuatro clubes): FC Cincinnati (USA), Inter Miami CF (USA), LA Galaxy (USA), Real Salt Lake (USA) US Open Cup (un club): Sporting Kansas City (USA)

Los otros siete clubes participantes se confirmarán antes del sorteo de diciembre de la siguiente manera:

Canadian Premier League (un club): Campeón 2024

Campeón 2024 Copa del Caribe Concacaf (tres clubes): Campeón 2024, Subcampeón y tercer puesto

Campeón 2024, Subcampeón y tercer puesto Copa Centroamericana Concacaf (dos clubes): Ganadores de los Play-In 2024

Ganadores de los Play-In 2024 MLS (Un club): Campeón de la Copa MLS 2024

SORTEO OFFICIAL



Concacaf realizará el sorteo oficial de la Copa de Campeones Concacaf 2025 el martes, 10 de diciembre de 2024 a las 7:00 pm ET. En los próximos días se anunciarán más detalles, incluidos los procedimientos que regirán el evento hecho para televisión en Miami, Florida.

VÍA CONCACAF