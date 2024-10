Rolando Fonseca hace de menos a Guatemala para el juego ante Costa Rica

COSTA RICA – El exjugador de los cremas dejó unas polémicas declaraciones.

Rolando Fonseca, exseleccionado y goleador histórico de Costa Rica, así como leyenda de Comunicaciones, habló antes del juego que su país tendrá ante Guatemala, en el que mencionó que los chapines consideran esta clase de partidos como un Clásico, mientras que para los ticos es uno más, pero por experiencia sabe que no será fácil.

“Para Guatemala este partido es el clásico centroamericano, para nosotros no, pero es una selección que no es fácil, es difícil de vencer. Esto para nosotros no es fácil, ya que sabemos que van a jugar al 100%. Nosotros debemos jugar al 200% para ganar”, dijo para el perfil de la Fedefutbol

“Te puedo decir que cada vez que los enfrentábamos sentíamos dentro del campo que no dábamos una bola por perdida. En los partidos ante Guatemala entendíamos que la historia se tiene que respetar”, agregó.

Fonseca es el futbolista con más goles en el combinado Tico con 47, incluso anotó varios de estos contra la azul y blanco en su época como jugador. A nivel de clubes tuvo varias etapas con los cremas donde salió campeón e incluso disputó su último juego internacional en nuestro país.