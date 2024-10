Claudio Vivas revela que Guatemala tiene una ventaja importante ante Costa Rica

COSTA RICA – El seleccionador de los ticos sorprendió al decir que los chapines están un paso adelante en un aspecto.

Claudio Vívas, entrenador de la Selección de Costa Rica, habló en conferencia de prensa antes del juego de mañana versus Guatemala por la Liga de Naciones de la Concacaf, en el que elogió a Luis Fernando Tena y en el que aseguro que los chapines están un paso adelante con respecto a su equipo por el tiempo que tienen trabajando en el proceso.

“Guatemala tiene la ventaja de tener un entrenador con trayectoria, con mucho tiempo a cargo en su equipo, es una selección con muchos juegos amistosos, internacionales, no tuvo la suerte de ir a la Copa América, pero eso no implica que no tengan rodaje”, analizó.

“Lo importante es saber a nivel colectivo de cómo podemos funcionar, así como interpretar, en neutralizar al rival, necesitamos a nuestros jugadores a tope con fortalezas individuales y colectivas, acá no importa quien anote o marque diferencia, sino el equipo”, agregó.

Vivas resaltó las fortalezas de la azul y blanco: “Describir a Guatemala es decir que tiene un buen portero, dos buenos laterales, un buen contención, la baja de Alejandro Galindo es algo que les afecta, pero la realidad es que tiene buenos extremos, jugadores rápidos, con transiciones ofensivas y en base a eso hay que tratar de contrarrestarlos”.

“Nosotros sabemos que debemos pensar en lo que haremos, trabajar en nuestro equipo, saber las cosas con que ellos nos pueden lastimar, pero que el rival sienta es sometimiento, pero que debe salir de nuestros jugadores para lograr el resultado que deseamos”, finalizó